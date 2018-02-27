27 февраля 2018, 14:45

Huawei и IMAX будут вместе делать AR и VR - устройства и контент под них

В рамках проходящей в эти дни в Барселоне выставки MWC, компания Huawei объявила о стратегическом сотрудничестве с корпорацией IMAX для совместной разработки устройств и контента в направлении дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Вот некоторые ключевые особенности анонсированной VR-гарнитуры Huawei VR2:

• автономная LCD-оптика и 3K-дисплей,
• поддержка работы на смартфонах и ПК,
• видоискатель с легким доступом,
• вентиляционные отверстия для уменьшения образования конденсата.

HUAWEI VR2 станет доступен на региональных рынках по всему миру в 2018 году.


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