Huawei и IMAX будут вместе делать AR и VR - устройства и контент под них

В рамках проходящей в эти дни в Барселоне выставки MWC, компания Huawei объявила о стратегическом сотрудничестве с корпорацией IMAX для совместной разработки устройств и контента в направлении дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Вот некоторые ключевые особенности анонсированной VR-гарнитуры Huawei VR2:
• автономная LCD-оптика и 3K-дисплей,
• поддержка работы на смартфонах и ПК,
• видоискатель с легким доступом,
• вентиляционные отверстия для уменьшения образования конденсата.
HUAWEI VR2 станет доступен на региональных рынках по всему миру в 2018 году.