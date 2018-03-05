Huawei и Telefonica показали VR-сервис на базе 5G

5 марта 2018, 12:45

На прошедшей в Барселоне компании Huawei и Telefonica продемонстрировали первый в мире сервис виртуальной реальности с использованием 5G.

Речь о так называемой технологии сетевого слайсинга, которая считается одной из ключевых операторских технологий. Принцип ее действия завязан на обеспечении работы индивидуальных сервисов. Благодаря этой технологии операторы способны проводить изоляцию сетевых ресурсов «по требованию» на базе совместно используемой структуры.По итогам тестирования, скорость передачи данных составила 1,5 Гбит/с. Гарантированной значение задержки – 4 мс.