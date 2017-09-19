Raccoon.Clip – контроллер для VR/AR и заменитель мышки и джойстика

19 сентября 2017, 18:59

Украинские разработчики создали Raccoon.Clip – универсальный контроллер для приложений под мобильный VR/AR и классических видеоигр, который может использоваться вместо мышки и клавиатуры или джойстика.

Это первое устройство, созданное совместно с геймерами и призванное решить проблемы, с которыми они сталкиваются при использовании классических контроллеров. Оно компактно и дает свободу движения, не требует использования дополнительных камер, проводов или особых условий освещения, работает с любым устройством на Windows или Android (в ближайшем будущем разработчики обещают поддержку iOS и консолей), а также, как говорилось выше, может использоваться и для виртуальной реальности, и для видеоигр.

Работа Raccoon.Clip основана на технологии определения положения руки в пространстве. Так, каждое положение отвечает за определенное действие, а кнопки, которых в устройстве 3, дают дополнительные возможности. Так, игроки могут управлять автомобилем с помощью наклонов руки, а ускоряться, тормозить и перезапускать игру кнопками.

Гаджет будет доступным любому геймеру, независимо от его достатка. Заявленная цена продукта на период кампании на Kickstarter составит всего 49 долларов.