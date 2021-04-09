HTC представит новые 5G-смартфоны и AR/VR-устройства в текущем квартале

9 апреля 2021, 9:15

Удивительно, но на рынке смартфонов HTC пережила LG, которая недавно объявила о закрытии своего мобильного подразделения.

Несмотря на то, что тайваньская компания испытывает огромные трудности, в этом квартале она намерена представить несколько новых 5G-смартфонов.

Информацией о скором запуске HTC новых устройств поделилось издание DigiTimes, ссылаясь на анонимные отраслевые источники. По их словам, уже в этом квартале тайваньская компания представит новые смартфоны с поддержкой 5G, а также некие AR/VR-продукты. Формальным подтверждением скорого анонса является то, что HTC снизила цену на свой первый 5G-смартфон — HTC U20 5G. Что касается AR/VR-продуктов, сообщается, что HTC расширит семейство VIVE устройствами для общения, обучения и рабочих задач. Более подробная информация пока не раскрывается.