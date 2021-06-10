OPPO ускоряет построение виртуального мира благодаря новому CybeReal AR

10 июня 2021, 11:15

Компания OPPO презентовала новую программу CybeReal AR, работающую на пространственных вычислительных технологиях в режиме реального времени. Используя собственный AI-двигатель, OPPO поднимает дополненную реальность на новый уровень. OPPO CybeReal придает процессу создания AR достоверности и удобства, чтобы пользователи получили качественный AR-опыт.

Обычные способы создания цифрового мира требуют профессиональных устройств и специальных знаний. Но технология CybeReal от OPPO значительно облегчает этот процесс. Сотрудники OPPO без какого-либо дополнительного обучения могут осуществить первичное сканирование интерьера и сбор данных с помощью смартфона, чтобы сформировать цифровую копию магазина.



Благодаря AI-двигателю, который постоянно обновляется, программа может создавать трехмерные изображения интерьеров массивных флагманских магазинов за несколько часов. Базовая AI-платформа обрабатывает 12 тыс. отсканированных изображений в час, что в четыре раза больше скорости предыдущей версии. После сканирования интерьера программа без особых усилий осуществляет точную и реалистичную 3D-реконструкцию. С помощью инструмента AR-редактирования от OPPO сотрудники могут устанавливать якоря и редактировать AR-материалы в любое время, чтобы создавать еще более увлекательную AR-среду.

Запатентованный алгоритм визуального позиционирования OPPO RLOCS (поиск и локализация с ограниченным наблюдением) дополнительно улучшает позиционирование в помещении с точностью до сантиметра. Алгоритм был разработан технической командой из Департамента интеллектуального восприятия и взаимодействия и получил широкое признание в научных кругах. В 2020 году на Европейской конференции по компьютерной визуализации(ECCV) и Конференции по распознаванию образов и визуализации (CVPR) команда получила две награды и заняла второе место в категории долгосрочной локализации.



Чтобы предоставлять пользователям действительно захватывающий AR-опыт, OPPO использует 6 DoF оценку позиции, обеспечивающую обзор с любого положения и угла. Пользователи могут ходить вокруг целевого объекта, наклоняться, чтобы увидеть его сверху, и приседать для осмотра снизу, открывая более яркие способы взаимодействия.



В целом обновленное приложение OPPO CybeReal ускоряет развертывание AR-сервисов и различных сценариев использования. Это делает создание AR-контента более эффективным и удобным для пользователей, а сам AR-опыт — более увлекательным, превращая его в часть повседневной жизни.

Посетители флагманских магазинов OPPO Wukesong в Пекине и Zhengjia Plaza в Гуанчжоу могут использовать AR-приложение для взаимодействия с 4-метровым OPPO Find X3 Pro, который движется сверху вниз и превращается в стену ярких фотографий. Он разворачивается перед посетителями медленно, как свиток, в сопровождении фоновой музыки «Красочное будущее», написанной для Find X3 серии Хансом Циммером. В этих магазинах каждый может заглянуть в будущее цифрового мира.

Еще во время INNO DAY 2020 компания OPPO презентовала свою первую полноценную AR-программу для пространственных вычислений — OPPO CybeReal. Бренд интегрировал цифровое моделирование, искусственный интеллект, облачные вычисления, графическую визуализацию, 5G и другие новейшие технологии, ознаменовав веху в исследовании будущего, представляющего собой смешанную реальность. Как AR-программа на уровне платформы OPPO CybeReal может преобразовывать сцены и объекты физического мира в цифровые копии в виртуальном мире. Эти сцены и объекты анализируются и рендерятся с помощью данных, создаваемых множеством датчиков внутри устройства, а затем представляются пользователям как синтез нашего физического мира и оцифрованной информации в виде дополненной реальности.



Кроме того, в октябре обновленная технология OPPO CybeReal присоединится к соревнованиям на Международной конференции по компьютерной визуализации (ICCV). В долгосрочной перспективе OPPO углубится в мир аппаратного и программного обеспечения, а также услуг, связанных с AR, и сделает эти технологии доступными для всех отраслей.