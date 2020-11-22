OPPO представляют три концептуальных продукта на OPPO INNO DAY 2020

22 ноября 2020, 16:56

В Шэньчжэне под девизом «Прыжок в будущее» прошел OPPO INNO DAY 2020. Ввиду распространения интернета опыта (Internet of Experience), OPPO поделились своим новым видением «Технология для человечества, доброта для всего мира» и концепцией «добросовестных инноваций», впервые представив стратегию развития технологий 3 + N + X. На мероприятии OPPO также впервые представили OPPO X 2021 — концептуальный смартфон, очки OPPO AR Glass 2021 и приложение OPPO CybeReal AR.

С концепцией «Технологии для человечества, доброта к миру» OPPO внедряют стратегию развития технологий 3 + N + X



Во время мероприятия Тони Чен, основатель и генеральный директор OPPO, заявил, что компания решительно настроена вводить добросовестные инновации и создавать передовые продукты с помощью стратегии развития технологий 3 + N + X. OPPO пропагандируют «Технологии для человечества, доброту к миру» — концепцию, где целью инноваций становится человек.

Тони Чен отметил: «OPPO используют технологии, чтобы дать людям возможность уловить красоту вокруг себя и раскрыть представление о будущем. Таким образом компания стремится предоставить каждому возможность получить лучшее из жизни. Именно поэтому мы решили внедрить стратегию развития технологий 3 + N + X для долгосрочного развития OPPO».«3» — это три основные технологии, в частности аппаратные, программные и сервисные, которые помогают OPPO обеспечить интеграцию смарт-жизни для пользователей во всем мире. «N» представляет ряд основных возможностей OPPO, включая искусственный интеллект, безопасность и конфиденциальность, мультимедиа и взаимосвязь. Наконец, «Х» означает современные и дифференцированные технологии и стратегические ресурсы, такие как технология быстрой зарядки, а также способствует инновациям и значительно улучшает взаимодействие с пользователем.

«Важно создать технические возможности, но еще важнее их инновационно интегрировать. Мы в OPPO считаем необходимым обеспечивать преимущества пользователям, а любые сложности мы берем на себя», — сказал Левин Лю, вице-президент OPPO и руководитель Научно-исследовательского института OPPO, в своем ключевом выступлении.



Во время мероприятия OPPO представили три концептуальных продукта, которые демонстрируют новые возможности взаимодействия человека и технологий, а также исследования технологий будущего.

Скручивающийся концептуальный смартфон OPPO X 202 — это последнее R&D достижение OPPO в области гибкого дисплея, благодаря которому пользователи получают более естественный интерактивный опыт.



Концепт-смартфон оснащен тремя основными фирменными технологиями OPPO, включая Roll Motor powertrain, 2-in-1 Plate, а также высокопрочным ламинированием экрана Warp Track. Кроме того, концептуальный смартфон имеет AMOLED-дисплей, который может плавно изменять свой размер от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма. Это позволяет пользователям регулировать размер дисплея в соответствии с их реальными потребностями.



Очки дополненной реальности OPPO AR Glass 2021 иллюстрируют «скачок» компании в изучении диджитал-среды. Они имеют новый дизайн, к тому же они компактные и сверхлегкие — устройство почти на 75% легче своего старшего брата. Кроме того, очки поддерживают взаимодействие через смартфон и с помощью жестов, а также пространственную локализацию. А еще в OPPO AR Glass 2021 использовано решение оптической технологии Birdbath, которое улучшает эффект присутствия.



Кроме того, OPPO AR Glass 2021 оснащены различными датчиками, как, например, две стереокамеры «рыбий глаз» (fish eye), один датчик глубины Time-of-Flight (ToF) и RGB-камера. Очки могут не только поддерживать ряд природных взаимодействий, включая взаимодействие с помощью смартфона, взаимодействия на основе жестов и пространственную локализацию, но также рассчитывать трехмерную пространственную локализацию за миллисекунды, достигая высокой точности и предлагая пользователям реалистичный опыт пространственного взаимодействия в мире дополненной реальности. Этого удается достичь благодаря постоянным обновлениям и обратной связи о месте пользователя в пространстве в реальном времени.



Приложение CybeReal AR, работающее на основе технологии пространственного вычисления в режиме реального времени, обеспечивает высокоточную локализацию и распознавания сцен, а также поддерживается тремя основными технологиями OPPO, включая точное отображение мира до сантиметров, локализацию в режиме реального времени с высокой точностью и хранилище OPPO Cloud, обогащая восприятие и понимание пользователем реального мира.

OPPO INNO DAY успешно проводится уже два года подряд. Тони Чен подчеркнул на конференции, что OPPO надеются создать мир доброты благодаря добросовестным инновациям. Вдохновленные концепцией «Технологии для человечества, доброта к миру», OPPO интегрируют технологические инновации с душой, чтобы предоставить пользователям ценность, предлагая персонализированную технологию, релевантную их потребностям. В дальнейшем OPPO продолжать сотрудничать со своими партнерами, создавая будущее технологий для человечества.