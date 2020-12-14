OPPO и дизайн-студия Nendo представили несколько новых концептуальных проектов

14 декабря 2020, 21:57

ОPPO презентовал на IV Китайской международной выставке промышленного дизайна (CIIDE) несколько новых концептуальных проектов.

Все продукты воплощают главный принцип философии бренда — дизайн, ориентированный на человека. Предложенные концептуальные проекты создала для OPPO ведущая японская дизайн-студия Nendo, основанная Оки Сато. Новые дизайнерские разработки стали результатом тесного сотрудничества OPPO и Nendo, совместно исследовавших возможности дизайна будущего. OPPO также представили на выставке серию классических продуктов, продемонстрировав уникальные идеи и изменения в области форм, материалов и их сочетания.



Компания совершила прорыв не только в дизайне, но и в технологиях, связанных с камерами. В 2014 году OPPO выпустили первый в мире смартфон с механически вращающейся камерой — ОРРО N3. В 2018 году в модели ОРРО Find X с полноэкранным дисплеем использовали новаторскую выдвижную конструкцию, благодаря которой камера выдвигалась из смартфона при активации. Это нововведение объединило в себе 11 компонентов, включая основную, фронтальную камеры и датчики, благодаря чему удалось увеличить отношение экрана к корпусу, которое составило 93,8 %. А в 2019 году OPPO снова поразили воображение пользователей, создав ОРРО Reno 10x Zoom с уникальной конструкцией камеры, выдвигающейся вверх. Она вдохновила производителей смартфонов на новые дизайнерские идеи.

В ноябре этого года OPPO продемонстрировали результат своего последнего исследования форм-факторов мобильных телефонов, представив на OPPO INNO DAY 2020 концептуальный смартфон OPPO X 2021. Размер дисплея этого гаджета можно плавно регулировать в заданном диапазоне. Таким образом, бренд предлагает новый взгляд на будущее устройств и то, как люди могут с ними взаимодействовать.



Компания представила на CIIDE также концептуальные проекты слайдфона (slide-phone) и music-link (музыкальное соединение, цепочка), над которыми работала вместе с ведущей японской студией промышленного дизайна Nendo. Инсайтом, предшествовавшим созданию слайдфона, стало открытие OPPO и Nendo того факта, что пользователи все больше полагаются на свои смартфоны в повседневной жизни. Чтобы предложить потребителям большую функциональность, производители постоянно увеличивают размеры гаджетов, из-за чего те становятся неудобными: их трудно держать в руке. Эта тенденция вызывает все больше нареканий у пользователей. Слайдфон призван решить эту проблему. У него целых три складных экрана, прикрепленных друг к другу с помощью петель, складывающихся в одном направлении. Слайдфон предлагает менять размер гаджета в зависимости от потребностей. А стилус, вставленный в корпус, позволяет пользователям повысить продуктивность и использовать смартфон для работы и выполнения сложных задач.

Ведущий дизайнер OPPO Industrial Design Сяо Бо: "Дизайн Nendo тесно связан с философией OPPO, ориентированной на человека. OPPO стремятся подарить пользователям незабываемые впечатления от продукта с помощью передовых технологий и эстетичного дизайна. Наше партнерство основано на убеждении: чтобы создать новаторский технологический продукт с нужным уровнем комфорта для пользователей, следует сосредоточиться в первую очередь на человеке. Двигаясь вперед вместе, мы удвоим наши усилия и разработаем продукты с более плавным и удобным интерфейсом".



Как исследователь и лидер, стремящийся сочетать непревзойденную эстетику и инновации, компания ОРРО с самого начала создала Центр промышленного дизайна для разработки и развития оформления и инноваций в отрасли. 22 ноября 2019 года центр был сертифицирован в ходе Четвертого отбора национальных центров промышленного дизайна в Китае. Передовой дизайн продуктов OPPO хорошо известен и признан в отрасли. В этом году OPPO Find X и Reno3 Pro получили награду Good Design Awards 2020, а OPPO Find X2 Pro завоевал Swan Award на китайском конкурсе дизайна мобильных телефонов. OPPO и дальше будут уделять особое внимание дизайну продуктов, стремясь совместить технологии и эстетику, чтобы создать более тесные отношения между людьми, устройствами и окружающим миром.