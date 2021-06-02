Украина встречает TWS наушники OPPO Enco Air

2 июня 2021, 12:45

ОPPO AED Украина объявила старт продаж беспроводных наушников OPPO Enco Air.

Благодаря привлекательному дизайну, высококачественному звуку, удобному сенсорному управлению и ориентированным на пользователя функциям OPPO Enco Air автоматически попадают в рейтинг самых ярких новинок.



OPPO Enco Air — первые в мире TWS наушники, которые получили сертификат высокой производительности с низкой задержкой от всемирно известной немецкой компании TÜV Rheinland, специализирующейся на технических испытаниях. Новинка от OPPO Acoustics успешно прошла комплексное тестирование и сертификацию. То, что OPPO Enco Air стали первыми наушниками в своем классе, получившими этот сертификат, доказывает: их чрезвычайная производительность не просто слова — это признанный факт.

Зарядный кейс OPPO Enco Air имеет привлекательную матовую текстуру и приятен на ощупь, а верхняя крышка отличается креативным полупрозрачным дизайном. В Украине наушники доступны в двух цветах: белом и черном, каждый из которых выглядит стильно и современно.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт в пользовании, разработчики OPPO Enco Air предложили особый дизайн: наушник располагается в ухе наполовину. Форму новинки тщательно протестировали и оптимизировали для надежного и комфортного прилегания. OPPO Enco Air весят всего 3,75 г и почти не ощущаются в ухе. А еще у наушников есть сертификат водонепроницаемости IPX4, то есть они способны выдерживать брызги.



Самые преданные пользователи выбирают TWS наушники OPPO из-за превосходного качества звука, поэтому неудивительно, что OPPO Enco Air поддерживают эту традицию. У наушников есть специальные каналы для усиления низких частот и композитные титановые драйверы диаметром 12 мм для сбалансированного сочетания объемных сильных басов, средних и высоких частот. Разработчикам удалось обеспечить акустический баланс благодаря экспертной работе OPPO Blu-ray Team. OPPO Enco Air поддерживают усовершенствованное аудиокодирование (AAC) и кодек (SBC), которые призваны обеспечить пользователям более детальный, аутентичный и качественный звук.

Мощный блок питания OPPO Enco Air, который быстро заряжается, предназначен для тех, кто выбирает активный образ жизни. Благодаря зарядному кейсу пользователи получат до 8 часов воспроизведения аудио всего после 10 минут зарядки и до 24 часов пользования при 100 % зарядки. Идеальный выбор, если вы хотите совершать звонки и слушать аудио в течение дня без перерыва.

Ставя в центр внимания взаимодействие с пользователем, ОPPO оснастила новинку интенсивной AI-технологией шумоподавления — умной функцией, которая обеспечивает непревзойденный опыт совершения звонков. Для тех, кто устал от нестабильного и несинхронизированного звучания, работает новейший чип Bluetooth 5.2, который повышает стабильность передачи и преодолевает препятствия, минимизируя задержки. В сочетании с Game Mode (Игровой режим), уменьшающим задержки, OPPO Enco Air предлагают программные и аппаратные решения, обеспечивающие плавный, синхронизированный аудиовизуальный опыт. Для пользователей, которым надоели проблемы с сопряжением устройств, OPPO создала функцию быстрого подключения: она мгновенно подключается, как только пользователь открывает крышку зарядного кейса. Также новинка получила удобные бонусные функции, такие как настраиваемые сенсорные элементы управления и голосовой ассистент, обеспечивающий премиальный опыт по умеренной цене.

Беспроводные наушники ОPPO Enco Air представлены в Украине в черном и белом цветах на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka. Успей приобрести ОPPO Enco Air до 13 июня по акционной цене, приуроченной к старту продаж: всего за 1999 грн вместо 2222 грн.Дизайн, качество звука, функции и опыт пользования OPPO Enco Air гарантируют незабываемые ощущения. Если для вас важен хотя бы один из этих критериев, не пропустите новинку от ОPPO!