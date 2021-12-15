OPPO представляет моноочки Air Glass со встроенным микропроектором Spark

15 декабря 2021, 7:03

Ведущий производитель интеллектуальных устройств OPPO представил OPPO Air Glass на INNO DAY 2021. Это инновационные моноочки aR — assisted Reality (вспомогательная реальность), оснащенные микропроектором Spark от OPPO, ультрасовременным Micro LED и индивидуальным дифракционным оптическим дисплеем.



Пользователь может управлять OPPO Air Glass с помощью касания, голоса, движений головы и рук, что обеспечивает быстрый и легкий доступ к нужной информации.



На дизайн основного корпуса OPPO Air Glass разработчиков вдохновили перья. Корпус легкий, гладкий и изогнутый, а также имеет сенсорную панель, напоминающую элегантный стержень пера. Конструкция монокулярной линзы стилизована под крыло цикады и существенно отличается от традиционных закругленных линз в очках. Объектив закреплен в легкой тонкой оправе, содержащей все необходимые компоненты, включая платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Каркас OPPO Air Glass изготовлен по технологии СNC, придающей дизайну изысканности и точности. Уникальный привлекательный дизайн OPPO Air Glass делает их стильным технологическим аксессуаром для ежедневной носки, даже если вы не используете его по прямому назначению.



Созданный ОРРО микропроектор Spark оснащен ультрасовременными светодиодами Micro LED и пятью стеклянными высокопрозрачными линзами, что обеспечивает непревзойденный опыт aR.



Благодаря сочетанию собственного микропроектора OPPO, передового Micro LED и специальной волноводной технологии OPPO Air Glass обеспечивают яркое и четкое изображение независимо от того, где именно вы пользуетесь устройством: в помещении или на улице. Вы гарантированно получите отличный опыт aR в любое время.



Основой дисплея OPPO Air Glass служит разработанный OPPO микропроектор Spark — одна из самых компактных проекционных систем в отрасли. Ее размер составляет всего 0,5 куб. см, что примерно соответствует кофейному зерну. Проектор оснащен металлическим корпусом СNC со стеклянным модулем объектива для лучшего рассеивания тепла и стабильности. Spark питается от ультрасовременного светодиода Micro LED, имеющего яркость до 3 миллионов нит.

OPPO Air Glass используют специально изготовленный оптический дифракционный волновод, поддерживающий два режима работы дисплея: с 16 и 256 градациями яркости. Это позволяет достичь показателей яркости до 1400 нит и гарантирует четкое изображение при разном освещении. С обеих сторон волновод покрыт двумя слоями сапфирового стекла, что обеспечивает защиту с улучшенной прозрачностью.



OPPO Air Glass ориентированы на максимальное количество людей, в том числе и на пользователей с нарушениями рефракции, такими как близорукость и гиперметропия. Новинка предлагает два типа оправы: серебристую полуоправу и черную полную оправу, чтобы лучше удовлетворить пользователей, нуждающихся в корректирующих очках. Оба цвета доступны в двух размерах.



OPPO Air Glass можно управлять с помощью приложения Smart Glass на OPPO Watch 2 или на любом смартфоне OPPO с версией ColorOS 11 и выше. Гаджет поддерживает четыре интуитивно понятных метода взаимодействия: прикосновение, голос, движения рук и головы.



Когда Air Glass подключены к OPPO Watch 2, владельцы гаджета могут использовать движения рук для подтверждения, отмены и переключения программ. Кроме того, очкам доступен совершенно новый способ взаимодействия: они распознают движения головы. Так, плавный кивок или покачивание головой может открывать и, соответственно, закрывать уведомления.

OPPO Air Glass оснащены разными приложениями. В частности, и разработанными OPPO, такими как «Погода», «Календарь», «Здоровье», «Телесуфлер», «Перевод» и «Навигация».



Функция «Перевод» поможет легко общаться с иностранцами, даже если вы не владеете языком собеседника. После создания пары с устройством разговор одного пользователя автоматически переводится на язык собеседника, а затем отображается на дисплее Air Glass другого пользователя. Сейчас очки поддерживают двусторонний китайско-английский перевод, а вскоре появятся китайско-японский и китайско-корейский.



Еще один инновационный способ использования Air Glass — Teleprompter («Телесуфлер»). С помощью адаптивного текстового дисплея эта функция облегчит вам выступления с презентациями и со сцены.

OPPO также тесно сотрудничает с Baidu, чтобы настроить для OPPO Air Glass новые программы, такие как Baidu Walk & Bike Navigation («Навигация для велосипеда и прогулок») и Explore Nearby («Исследование местности вокруг»). С помощью функции «Навигация» пользователи смогут получать инструкции относительно путешествия пешком или на велосипеде. А Explore Nearby будет предлагать информацию о ближайших магазинах и достопримечательностях, учитывая местонахождение пользователя.



OPPO Air Glass появятся на рынке материкового Китая в первом квартале 2022 года. Устройство будет доступно в двух цветах: черном и белом, а также предложит два вида кастомизированных оправ.