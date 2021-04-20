Amazon купила девять пусков ракет ULA Atlas 5 для вывода своих спутников

20 апреля 2021, 12:15

Amazon объявила, что купила девять запусков у совместного предприятия Boeing-Lockheed United Launch Alliance, чтобы отправить в космос свои спутники Kuiper.

Они предназначены для развёртывания доступа к интернету в труднодоступных регионах, которые практически лишены других возможностей для доступа к Сети. Это первое соглашение Amazon о запуске спутников на орбиту Земли.

Доставлять спутники в космос будут ракеты Atlas 5. Amazon отказалась сообщать, сколько спутников будет нести каждая ракета, и как часто они будут запускаться. Компания планирует запустить на орбиту в общей сложности 3236 спутников, что было одобрено FCC в июле 2020 года. Отметим, что Amazon столкнётся с серьёзной конкуренцией, поскольку аналогичные проекты уже реализовывают OneWeb и SpaceX. FCC требует, чтобы Amazon запустила как минимум половину заявленного количества спутников Kuiper до июля 2026 года. Предполагается, что помимо Atlas 5 компания будет использовать и другие ракеты.Спутники Amazon Kuiper будут вращаться вокруг Земли на высоте от 590 до 630 километров. Компания заявляет, что они обеспечивают скорость интернет-соединения до 400 Мбит/с, и она будет повышаться в последующих поколениях. Напомним, что в прошлом году Amazon представила проекты антенн, которые будут использоваться для подключения к сети посредством Kuiper. Компания пообещала инвестировать в программу $10 миллиардов, что примерно соответствует запланированной сумме инвестиций SpaceX в свой спутниковый интернет Starlink.Стоит отметить, что компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin находится на поздних стадиях разработки ракеты New Glenn, которая в будущем может использоваться Amazon для доставки спутников на орбиту. Сделка по запуску Kuiper является выигрышной для ULA, которая заметно отстаёт от SpaceX.

(С) 3dnews