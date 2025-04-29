29 апреля 2025, 13:45

Amazon отправила в космос первую партию интернет-спутников

Первые 27 спутников, которые станут основой широкополосной интернет-группы Kuiper были отправлены при помощи ракеты Atlas-V. Запуск состоялся со второй попытки — первый старт был отложен из-за погодных условий, сообщает Reuters.



Ожидается, что Kuiper заработает уже к концу 2025 года и станет одним из главных конкурентов Starlink (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/112471). Свое название система получила в честь известного астронома XX века Джерарда Койпера.

