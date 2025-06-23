Иран изменил свою ракетную стратегию

23 июня 2025, 17:45

Теперь ставка сделана не на количество, а на качество, пишет CNN, со ссылкой на иранского чиновника.



Отмечается, что вместо массового запуска ракет Иран применяет более совершенные высокоточные ракеты против чувствительных военных объектов. Тем самым источник опроверг заявления Израиля о том, что снижение количества запускаемых иранских ракет связано с истощением их запасов.