CNN: Иран, возможно, восстанавливает свои ядерные объекты

13 июля 2026, 12:15

Эксклюзивные спутниковые снимки, полученные и проанализированные CNN в сотрудничестве с Институтом науки и международной безопасности, показывают признаки того, что Иран, возможно, пытается восстановить свои ядерные объекты. В опубликованных снимках заметна спецтехника около ядерного объекта в Парчине.

Ранее иранские СМИ сообщили, что в нескольких городах были слышны звуки взрывов. Вслед за этим глава Парчина заявил, что они были вызваны контролируемым уничтожением боеприпасов и не представляют никакой опасности или угрозы для жителей города.