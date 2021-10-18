NASA успешно отправило зонд для изучения троянских астероидов Юпитера

18 октября 2021, 16:15

Ракета-носитель Atlas V 401 унесла в космос с мыса Канаверал космический аппарат NASA «Люси» (Lucy), собранный компанией Lockheed Martin.

Миссия «Люси» продлится 12 лет, в ходе которых зонд посетит семь крупных астероидов на орбите Юпитера и один в главном поясе астероидов. Фактически это археологическая миссия по изучению «окаменелостей» из ранней истории Солнечной системы.

Так называемые троянские астероиды Юпитера кружат по его орбите вокруг Солнца в двух точках Лагранжа, где тяготение Юпитера уравновешено тяготением Солнца. Поэтому груды камней в этих местах — это свалка истории, где миллиарды лет ничего не происходит. Всего известно примерно о 7 тыс. крупных астероидов в обеих локациях. «Люси» совершит два гравитационных манёвра вокруг Земли и отправится к первой группе, а затем и ко второй.



Мимо первого астероида в списке для изучения аппарат пролетит 20 апреля 2025 года. Последний в списке астероид зонд будет достигнут 2 марта 2033 года. Комплект научных приборов «Люси» представлен двумя спектрометрами (инфракрасным и термоэмиссионным) и двумя камерами (мультиспектральной и высокого разрешения).



Общая масса аппарата составляет 1550 кг, из которых почти половина приходится на топливо. Зонду придётся много маневрировать, так что горючее будет на вес золота. Электронику на борту будут питать две больших круглых солнечных панели, каждая из которых имеет диаметр 7,3 м.

(С) 3dnews