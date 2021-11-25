Учёные рассказали, что ждёт зонд-камикадзе DART на пути к астероиду

25 ноября 2021, 11:15

Сегодня в рамках миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии на ракете SpaceX Falcon 9 был запущен ударный зонд.

Примерно через год он доберётся до системы из двух астероидов Дидим и Диморф, и врежется в один из них на скорости около 24 тыс. км/ч, чтобы попытаться изменить траекторию его полёта. Теперь же учёные рассказали подробнее, что ждёт 550-килограмовый аппарат в ближайшее время.

В настоящее время DART находится на этапе ввода в эксплуатацию, который продлится в течение 30 дней с момента запуска зонда в космос. За это время будет осуществлена проверка систем аппарата, в том числе главного научного инструмента, которым является камера Didymos Reconnaissance and Asteroid for Optical (DRACO). Ожидается, что эта камера начнёт функционировать через восемь дней после запуска зонда.



Ещё одно важное событие произойдёт примерно через 20 дней после старта, когда команда DART запустит двигатель NASA Evolutionary Xenon Thrusted-Commercial (NEXT-C), разработанный исследовательским центром Glenn Research Center совместно с аэрокосмической компанией Aerojet Rocketdyne. Установка NEXT-C представляет собой ионный двигатель на солнечной энергии (её будут собирать солнечные панели зонда), который считается перспективным и если хорошо себя зарекомендует, то может найти применение в будущем. В этой миссии он не является основным и размещён на корпусе для проверки возможностей установки в суровых условиях космоса.



По мере приближения аппарата к цели его активность возрастёт. Согласно имеющимся данным, камера DRACO сделает первые снимки системы астероидов Дидим и Диморф примерно за 30 дней до столкновения. Эти фотографии помогут скорректировать курс зонда перед столкновением. Примерно за 10 дней до столкновения от DRACO отделится миниатюрный кубсат LICIACube, который зафиксирует столкновение зонда с астероидом и его результаты. Основная цель этой миссии заключается в проверке возможности изменения курса потенциально опасных астероидов, которые могут угрожать Земле. Проще говоря, учёные хотя выяснить, можно ли спасти нашу планету в случае потенциальной опасности, нанеся удар по астероиду с помощью рукотворного объекта.



Отметим, что наблюдение за Дидимом и Диморфом будут продолжены в будущем. Через несколько лет Европейское космическое агентство планирует отправить к системе астероидов спутник Hera, который поможет в изучении долгосрочных последствий столкновения космического объекта с зондом DART.

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