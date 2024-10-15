США запустили станцию для изучения возможных условий жизни на спутнике Юпитера

15 октября 2024, 12:15

Историческая миссия NASA к ледяному спутнику Юпитера призвана выяснить, пригодна ли Европа (название спутника) для жизни.



Самую большую космическую станцию Europa Clipper вывела в космос ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX, стартовавшая с космодрома во Флориде. Изначально запуск планировался на 10 октября, но был отложен из-за урагана «Милтон».

Экспедиция обошлась США в $5,2 млрд. и продлится 5,5 лет, за которые аппарат по разу вернется к Земле и Марсу для совершения гравитационных маневров.За все время зонд пролетит 2,9 млрд километров. Достигнув Юпитера в апреле 2031 года, он совершит 80 оборотов вокруг планеты, за время которых 49 раз пролетит рядом с Европой.