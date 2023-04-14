Стартует Jupiter Icy Moons Explorer, логотипом которой стал рисунок школьницы

14 апреля 2023, 13:45

В 2021 году Ярина Закалюжная из Житомирской области выиграла международный конкурс рисунков, организованный Европейским космическим агентством.

За первое место боролись 2600 детей из 63 стран мира, а победила именно восьмилетняя Ярина и ее рисунок.

Теперь его перенесли на носовую часть ракеты-носителя Ariane 5, которая сегодня взлетит из космодрома Куру во Французской Гвиане.JUICE – амбициозная миссия ЕКА по исследованию Юпитера и его самых больших и загадочных спутников - Ганимеда, Каллисто и Европы. Ученые хотят проверить гипотезу о наличии у них подповерхностных океанов, потенциально пригодных для жизни.Миссии потребуется восемь лет, чтобы достичь Юпитера. После чего космический корабль проведет около трех с половиной лет на орбите газового гиганта и пролетит мимо трех его спутников.