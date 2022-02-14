Большое красное пятно на Юпитере глазами зонда Voyager 1

14 февраля 2022, 15:45

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок Большого красного пятна на Юпитере, полученный в рамках миссии Voyager 1.

Напомним, что зонд Voyager 1 был запущен ещё в сентябре 1977 года, то есть почти 45 лет назад. Он побывал в окрестностях Юпитера и Сатурна, а впоследствии вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы в межзвёздное пространство.



Мимо Юпитера Voyager 1 пролетел в 1979 году — именно тогда и была осуществлена съёмка газового гиганта. Представленное изображение сформировано на основе трёх монохромных снимков. Оно подверглось компьютерной обработке путём наложения цветных фильтров. Эти операции выполнили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA.



Показанное Большое красное пятно — колоссальный атмосферный вихрь, открытый в 1665 году. Его размеры достигают 40–50 тыс. километров в длину и 13–16 тыс. километров в ширину. Геометрия пятна и цвет меняются на протяжении нескольких веков наблюдений.

На изображении также видны несколько других штормовых зон и причудливые атмосферные образования. Ниже можно посмотреть фото в высоком разрешении — нажмите для увеличения.

(С) 3dnews