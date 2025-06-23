Як роумінговий безвіз вплине на тарифи українських операторів

23 июня 2025, 18:15

Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися, коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС.

У пресслужбі Vodafone Ukraine зазначили, що принцип розрахунку вартості тарифів не зміниться, а в тарифи буде включено роумінг в країнах ЄС.У lifecell зазначили, що наразі передчасно робити прогнози стосовно зміни вартості тарифів.Пресслужба «Київстару» зазначила, що після входження України до «роумінгового безвізу» підвищення тарифів не передбачається.Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Європейська комісія запропонувала надати Україні доступ до зони «Роумінг як вдома». Якщо пропозицію підтримають, українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах ЄС без додаткових витрат уже з 1 січня 2026 року.