Пентагон договорился о расширении производства двигателей для PAC-3 MSE и THAAD

28 июля 2026, 9:15

Министерство обороны США в сотрудничестве с компаниями L3Harris и Lockheed Martin объявило о заключении двух знаковых семилетних рамочных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей по выпуску ключевых компонентов перехватчика Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и системы противоракетной обороны THAAD.

По соглашению, L3Harris ускорит выпуск усовершенствованных твердотопливных ракетных двигателей, двигателей системы управления ориентацией и устройств повышения поражающей способности. Эти двигатели также обеспечивают критически важные скорость, увеличенную дальность и точную маневренность, необходимые PAC-3 MSE для перехвата современных тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов противника.