ВСУ получат новые ПВО NASAMS от Норвегии

14 декабря 2023, 11:15

Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS и $273 млн гуманитарной помощи на образование, здравоохранение и выплату пенсий.



Об этом премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленский, который находится в Норвегии с визитом.

"Буквально в это утро мы узнали, что Украина была под атаками российских ракет, и вам нужна вся поддержка для того, чтобы обороняться. Сегодня Норвегия объявляет дополнительную четкую поддержку Украине", - заявил Стере.Он также сообщил о предоставлении Украине $1 млрд в 2023 году на зарплаты "медсестрам, врачам, учителям и другим рабочим". "Этот год скоро заканчивается, и мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку почти на $800 млн на этот год", - сказал он."Мы также стараемся усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя дополнительные средства противовоздушной обороны. Мы также наращиваем наше софинансирование с европейскими партнерами оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для украинских Вооруженных сил", - подытожил Стере.