2 февраля 2024, 9:45

США сорвали хакерскую кибероперацию Китая по критической инфраструктуре

"Эта операция сорвала усилия спонсируемых государством хакеров (КНР) получить доступ к критически важной инфраструктуре США, которую Китай мог бы использовать во время будущего кризиса", — заявил помощник генпрокурора Мэтью Олсен из отдела нацбезопасности Министерства юстиции США.
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