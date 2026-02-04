Франция предоставит Украине €70 млн для поддержки критической инфраструктуры

4 февраля 2026, 9:45

Франция выделит еще €70 млн на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.

Об этом, по итогам заседания совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщил министр экономики Украины Соболев.

По его словам, в рамках первого грантового соглашения между Парижем и Киевом по поддержке критической инфраструктуры, партнеры предоставили €200 млн на финансирование 19 отобранных проектов в различных секторах. Теперь этот проект предоставит дополнительные €70 млн, которые должны поступить в середине 2026 г.