Франция приостановила продажу iPhone 12 из-за сильного излучения

14 сентября 2023, 12:45

Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) провело испытания, показавшие, что удельный коэффициент поглощения (SAR) смартфона был немного выше, чем разрешено законом.

Об этом сообщил министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро газете Le Parisien.Регулятор направил компании-производителю письмо с предписанием, что если проблему нельзя решить с помощью обновления программного обеспечения, должно отозвать каждый iPhone 12, когда-либо проданный в стране.«Ожидается, что Apple ответит в течение двух недель. Если они этого не сделают, я готов приказать отозвать все находящиеся в обращении iPhone 12. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов», — заявил Барро.Apple сообщила BBC, что оспаривает результаты проведенной ANFR проверки. Компания предоставила результаты собственных и независимых лабораторных исследований, которые показывают, что устройство соответствует мировым нормам по уровню радиации.