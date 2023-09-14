14 сентября 2023, 12:45

Франция приостановила продажу iPhone 12 из-за сильного излучения

Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) провело испытания, показавшие, что удельный коэффициент поглощения (SAR) смартфона был немного выше, чем разрешено законом.

Об этом сообщил министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро газете Le Parisien.

Регулятор направил компании-производителю письмо с предписанием, что если проблему нельзя решить с помощью обновления программного обеспечения, должно отозвать каждый iPhone 12, когда-либо проданный в стране.

«Ожидается, что Apple ответит в течение двух недель. Если они этого не сделают, я готов приказать отозвать все находящиеся в обращении iPhone 12. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов», — заявил Барро.

Apple сообщила BBC, что оспаривает результаты проведенной ANFR проверки. Компания предоставила  результаты собственных и независимых лабораторных исследований, которые показывают, что устройство соответствует мировым нормам по уровню радиации.
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