Во Франции призывают ЕС к более жестким действиям в отношении Маска

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейская комиссия должна гораздо жестче использовать действующее законодательство, пишет Reuters.
"Либо Европейская комиссия с максимальной твердостью применяет законы, которые существуют для защиты нашего уникального пространства, либо нет. В таком случае она должна подумать о том, чтобы вернуть право делать это странам — членам Европейского союза", — заявил он.
Ранее Politico писало, что Европейская комиссия обязана отреагировать на действия Илона Маска, а именно на продвижение политиков через соцсеть Х. Она отвечает за соблюдение европейского закона о цифровых услугах, который регулирует работу социальных сетей.
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