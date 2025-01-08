8 января 2025, 13:15

Во Франции призывают ЕС к более жестким действиям в отношении Маска

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейская комиссия должна гораздо жестче использовать действующее законодательство, пишет Reuters.



"Либо Европейская комиссия с максимальной твердостью применяет законы, которые существуют для защиты нашего уникального пространства, либо нет. В таком случае она должна подумать о том, чтобы вернуть право делать это странам — членам Европейского союза", — заявил он.



Ранее Politico писало, что Европейская комиссия обязана отреагировать на действия Илона Маска, а именно на продвижение политиков через соцсеть Х. Она отвечает за соблюдение европейского закона о цифровых услугах, который регулирует работу социальных сетей.

