"Мариуполь – второе Алеппо" - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осаждённом российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества.
Во время форума в Дохе он сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск.
«Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения», – заключил он.