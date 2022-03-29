"Мариуполь – второе Алеппо" - глава МИД Франции

29 марта 2022, 11:45

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в осаждённом российскими войсками Мариуполе требует немедленного вмешательства со стороны международного сообщества.

Во время форума в Дохе он сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой Алеппо в Сирии, который также был практически полностью разрушен во время операции российских и сирийских правительственных войск.



«Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения», – заключил он.