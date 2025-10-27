Во Франции продана однотонная картина за $21 млн

27 октября 2025, 17:15

В Париже на аукционе Christie’s «ушла с молотка» синяя монохромная картина французского художника Ива Кляйна (1928-1962) за €18,4 млн (более $21 млн).

Полотно под названием California (IKB 71) было создано в 1961 году и является крупнейшей из монохромных работ Кляйна, находившихся в частной коллекции.

Художник использовал запатентованный им оттенок ультрамарина (International Klein Blue), придающий картинам уникальную глубину цвета. На поверхности полотна художник разместил мелкие камешки, создавая эффект морского дна под бездонной синевой океана.