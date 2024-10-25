Sotheby's выставит на продажу первую в истории картину, созданную роботом

25 октября 2024, 13:45

Человекоподобный робот-художник Ai-Da написал портрет британского математика Алена Тьюринга, которого называют основателем современных вычислений и автором первых идей об искусственном интеллекте.

Картина под названием "Бог ИИ" выполнена в смешанной технике. Ее оценивают в сумму от $120 тыс. до $180 тыс.Глава отдела NFT и цифрового искусства Sotheby's Майкл Буханна отметил, что оценка произведений, созданных с помощью ИИ, может оказаться более сложной задачей, чем определение рыночной стоимости произведений, созданных людьми.Картину выставят на продажу 31 октября.