Помер Ален Делон

19 августа 2024, 12:15

На момент смерті легендарному акторові французського кіно було 88 років.

Ален Делон не планував стати актором. Після служби в армії він повернувся до Франції і працював у різних місцях, включаючи м'ясну лавку.У молодості Делон був близький до кримінального світу, що пізніше відобразилося в його кінообразах.

Делон не обмежувався лише французьким кіно. Він знімався в італійських, американських та японських фільмах, ставши міжнародною зіркою.



Ален Делон був відомий своїми романами з багатьма знаменитими жінками.



Останні роки Ален Делон провів у відносній самотності, проживаючи у своєму маєтку в Швейцарії, де займався живописом і писав мемуари.



Восени 2022 року Делон публічно підтримав Україну.