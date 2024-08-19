Помер Ален Делон

На момент смерті легендарному акторові французського кіно було 88 років.
Ален Делон не планував стати актором. Після служби в армії він повернувся до Франції і працював у різних місцях, включаючи м'ясну лавку.
У молодості Делон був близький до кримінального світу, що пізніше відобразилося в його кінообразах.
Делон не обмежувався лише французьким кіно. Він знімався в італійських, американських та японських фільмах, ставши міжнародною зіркою.
Ален Делон був відомий своїми романами з багатьма знаменитими жінками.
Останні роки Ален Делон провів у відносній самотності, проживаючи у своєму маєтку в Швейцарії, де займався живописом і писав мемуари.
Восени 2022 року Делон публічно підтримав Україну.