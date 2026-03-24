Французів запитали, як вони хотіли б назвати новий авіаносець

24 марта 2026, 12:15

Багато коментаторів запропонували назвати авіаносець на честь Наполеона.



Серед інших варіантів – Зінедін Зідан, Жан Мулен, Жак Ширак, Маріанна, Ален Делон, Жанна д’Арк.

Були і більш креативні варіанти відповіді:

Титанік

Жан Мішель

Обман

Великі витрати та додаткові витрати

Плавучий податок

Гаврош

Круассан з шоколадом

Залізний баклажан

Обелікс

Перлімпінпін (шарлатанська пудра)

Петух

Загублений парижанин

Маню (зменшувально-ласкаво від Емманюель)

Рататуй



Про намір побудувати новий авіаносець Е. Макрон заявив 21 грудня минулого року на французькій військовій базі в Абу-Дабі. Передбачається, що авіаносець буде введений в експлуатацію в 2038 році. За попередніми оцінками, він обійдеться Франції в 5-10 мільярдів євро.