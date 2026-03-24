24 марта 2026, 12:15

Французів запитали, як вони хотіли б назвати новий авіаносець

Багато коментаторів запропонували назвати авіаносець на честь Наполеона.

Серед інших варіантів – Зінедін Зідан, Жан Мулен, Жак Ширак, Маріанна, Ален Делон, Жанна д’Арк. 

Були і більш креативні варіанти відповіді:

Титанік
Жан Мішель
Обман
Великі витрати та додаткові витрати 
Плавучий податок
Гаврош
Круассан з шоколадом
Залізний баклажан 
Обелікс
Перлімпінпін (шарлатанська пудра)
Петух
Загублений парижанин 
Маню (зменшувально-ласкаво від Емманюель)
Рататуй

Про намір побудувати новий авіаносець Е. Макрон заявив 21 грудня минулого року на французькій військовій базі в Абу-Дабі. Передбачається, що авіаносець буде введений в експлуатацію в 2038 році. За попередніми оцінками, він обійдеться Франції в 5-10 мільярдів євро.


