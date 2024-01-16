Нова пошта та "Повернись живим" передали повітряним силам компоненти зв'язку

16 января 2024, 12:45

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» спільно з Новою поштою передали Повітряному командуванню «Центр» третю партію обладнання у рамках проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО».

Підрозділи протиповітряної оборони отримали комплексні апаратні звʼязку (КАЗи).

КАЗи супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Це прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, аби ефективно виконувати бойові завдання. КАЗи повністю енерго та тепло незалежні. Простими словами, ці обладнані авта — нервова система ППО.Вартість однієї комплексної апаратної звʼязку становить близько 7 мільйонів гривень. З міркувань безпеки Фонд не може назвати точну кількість переданих КАЗів за проєктом «Запакуй небо — прокачай ППО». Але всі вони вже у війську і допомагають берегти Київ, Полтаву, Вінницю, Житомир і решту міст та сіл у центральній частині країни.Комплексні апаратні звʼязку розробили спеціалісти Фонду разом із військовими. Їх виробили в Україні. У КАЗах є універсальні робочі місця для організації та підтримки зв’язку, але в будь-який момент їх можна застосувати як командну штабну машину. — говорить консультант «Повернись живим» Олексій Дубинка. — У комплексній апаратній звʼязку є умови для автономної роботи як по енергоживленню, так і життєзабезпеченню: кондиціонування, вентиляція, опалення. Фонд уже забезпечив велику кількість підрозділів такими засобами, і вони працюють. Цей проєкт має стати основою розвитку зв’язку в Повітряних силах і Сухопутних військах».«Це перший проєкт в Україні, який комплексно забезпечує повітряні сили зв’язком, — каже Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти. — Щойно ми відкрили збір, Фонд одразу розпочав роботу з підрядниками, виробниками та інженерами, що дало нам змогу передавати обладнання ще до завершення збору. У жовтні перші дві партії обладнання вже були у ПВК “Центр”».У жовтні Фонд і Нова пошта передали підрозділам протиповітряної оборони дві партії обладнання: партію носимих комплектів зв’язку та управління та телекомунікаційні комплекти й супутнє обладнання.· Носимі комплекти зв'язку — це валізи вагою до 60 кг, обладнані необхідними телекомунікаційними засобами, оргтехнікою та легко розкладаються у сучасний мобільний командний пункт із робочими місцями для наших воїнів.· Телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види зв’язку для мобільних вогневих груп. Фактично — автономний хаб із захищеним звʼязком, який дозволить екіпажу вчасно отримати наказ, інформацію про рух цілі, інші дані для її знищення.Нагадаємо, «Повернись живим» спільно з Новою поштою зібрали 330 мільйонів гривень для підсилення протиповітряної оборони у рамках проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО». Ініціатива стартувала 1 червня і завершилася 26 грудня.