REAL-EL X-795 та X-797 – нові потужні акустичні системи для гучних вечірок

16 мая 2025, 12:22

Популярний в Україні естонський бренд REAL-EL оголосив про початок продажів двох нових моделей надзвичайно потужних портативних акустичних систем - REAL-EL X-795 та X-797.

70Вт-на REAL-EL X-795 оснащена двома динаміками Ø 6.5" і двома твітерами Ø 3.5", які забезпечують глибокий бас, яскраву середину та чіткі високі частоти для неймовірного захоплюючого звучання. Ви будете вражені результатами, які вдалося досягти виробникові, адже за якістю їх можна порівнювати з тим, що ви чуєте на концерті.

Дана модель отримала акумулятор, який дозволить вам взяти цю акустику на природу та протягом 10 годин насолоджуватися музикою. Їдете від розетки на більш тривалий термін? Не проблема, адже тут реалізована підтримка зарядки батареї від павербанка.

REAL-EL X-795 підтримує дротове та бездротове підключення до джерела звуку, а крім того, можливість відтворення з карти пам’яті, або ж накопичувача USB.

Іншою чудовою особливістю новинки можна назвати заливне RGB-підсвічування навколо динаміків та по боках, що робить атмосферу ще яскравішою.

Ну і про «вишеньку на торті» - два мікрофонні входи з регулюванням гучності та ефектом ехо перетворюють X-795 на чудове рішення для караоке, ведення заходів або голосових анонсів. А якщо потрібно ще гучніше, ви можете активувати режим TWS - об'єднання двох колонок в одну бездротову 140 Вт стереосистему.

Флагманська модель REAL-EL X-797 – це потужне 90Вт рішення з насиченим мега басом, яскравими середніми частотами та чіткими високими. Джерело справжнього драйву на будь-якій вечірці як вдома, так і на природі.

Вся передня панель X-797 підсвічується динамічним RGB-світловим масивом з 5 режимами ефектів, створюючи дивовижну атмосферу на кожній вечірці.

Як і в попередній моделі, дане рішення також підтримує не лише бездротове підключення, але й дротове. Програвати улюблену пісню у користувача також вийде з USB-носія, або ж карти пам’яті. Ну, а «посадкові місця» під два мікрофони плюс підтримка функції ехо перетворять будь-яку зустріч на справжній концерт.

Але й це ще не все. Хочу X-797 – це ну дуже відчутні 90Вт, виробник дозволяє користувачеві подвоїти цю потужність, підключивши ще одну аналогічну модель за допомогою TWS, а тому в клуби, щоб насолодитися якісним звуком більше йти не потрібно.

До 7 годин повної автономності, можливість роботи від електричної розетки та підзарядка вбудованого акумулятора в тому числі від павербанка.

Обидві новинки вже доступні у продажу. Вартість REAL-EL X-795 – 4999 гривень; REAL-EL X-797 – 7999 гривень.