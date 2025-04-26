REAL-EL X-705, X-711, X-715 - захищені колонки з TWS та RGB

26 апреля 2025, 19:49

Популярний в Україні естонський бренд REAL-EL оголосив про початок продажів трьох нових моделей портативних колонок в захищеному корпусі – X705, X-711 та X-715.

«Найменша» з новинок зацікавить користувача своїм незвичайним дизайном у вигляді банки енергетичного напою; все керування тут на «кришці», а майже половина корпусу – це неперевершена RGB-підсвітка з п’ятьма різноманітними режимами.

Модель вражає своїм глибоким та деталізованим звуком. До джерела звуку вона підключається за допомогою Bluetooth. Крім того, не менш якісне відтворення доступне з USB-накопичувача, а наявні «на борту» ефекти при вмиканні й вимиканні додають фану.

Одна з ключових особливостей, що реалізована в кожній з новинок - активація TWS-режиму. Остання дозволяє об'єднати дві колонки у потужнішу стереосистему з ще кращим об’ємом та враженням від підсвітки – подвійний звук і заряд емоцій на максимумі!

Корпус REAL-EL X-705 отримав захист за стандартом IPX3, а крім того, пропонує користувачеві до 22 годин автономної роботи.

У продажу модель доступна в червоному та чорному кольорі.

REAL-EL X-711 запропонована в більш класичному дизайні, але зі своїми родзинками, як-то організація регулювання звуку вигляді колеса, зони підсвітки RGB та багато ін. Крім того, ця новинка також підтримує TWS, що значить можливість об’єднати дві колонки в потужнішу стереосистему.

Корпус REAL-EL X-711 отримав захист за стандартом IPX3 та пропонує 10-годинну автономність. Підключення до джерела звуку виконується за допомогою Bluetooth. Крім того, доступно відтворення з USB-накопичувача.

Серед іншого варто відзначити вбудований мікрофон. Останній надає змогу відповідати на дзвінки прямо з колонки.

Нарешті, потужна REAL-EL X-715. Ця новинка особливо цікава тим, що пропонує два динаміки та два пасивних випромінювачі. На ділі це забезпечує насичене стереозвучання з глибоким басом і чіткими деталями.

Підключення до джерела звуку відбувається як за посередництва Bluetooth, так і за допомогою кабелю. Крім того, відтворення можливе також з USB-носія.Корпус новинки захищено за стандартом IPX5, а це означає, що ваша улюблена музика буде з вами, в тому числі на природі. Ну, Bluetooth 5.3 забезпечить чудову якість передачі без будь-яких можливих спотворень.

Зональна підсвітка RGB для створення відповідного настрою та підтримка TWS, якщо потрібно ще більше гучності.

Всі три новинки вже доступні у продажу за ціною 649, 999 та 1249 гривень відповідно.