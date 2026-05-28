REAL-EL S-2005 – потужна 500Вт акустична система з TWS та караоке

28 мая 2026, 14:45

Естонський бренд REAL-EL оголосив про вихід та початок продажів в Україні своєї нової флагманської акустичної системи - REAL-EL S-2005.

REAL-EL S-2005 — потужний звук дійсно нового рівня. Він створений для драйву та атмосфери справжнього шоу. Два 6.5″ динаміки та два 2″ твітери забезпечують глибокі, насичені баси, яскраву середину і чисті високі частоти.

Крім першокласного звуку, система пропонує користувачеві надзвичайно широкі можливості щодо додаткових підключень. Так, ви можете підключити REAL-EL S-2005 свій смартфон через Bluetooth та керувати відтворенням на відстані.

Також можна виконати кабельне підключення до джерела звуку чи ж налаштувати відтворення треків з USB-носія.

Музикантам, що мають гітару з можливістю відповідного підключення REAL-EL S-2005 пропонує гідне підсилення через кабель, а любителям співати – можливість підключення зовнішнього мікрофона з подальшим відповідним налаштуванням.

Неперевершена атмосфера під час роботи REAL-EL S-2005 підсилюється першокласним RGB-підсвічуванням, яке користувач може налаштувати максимально відповідно своєму настрою.

Всю навігацію та керування акустикою користувач здійснює через наявну зверху системи панель з інформативним дисплеєм, а налаштування звука – за допомогою просунутого еквалайзера.

Ну і додаткова родзинка для тих користувачів, котрим потрібно ще гучніше – підтримка функції TWS, а значить можливість об’єднати кілька таких систем в одну мегасимфонію. Отриманими результатами ви будете мегавражені.