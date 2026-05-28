Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков

28 мая 2026, 13:15

На фоне обсуждений в кругах Христианско-демократического союза (ХДС) о возможных кадровых изменениях рейтинг лидера партии Мерца вновь оказался самым низким среди ведущих политиков Германии.

По данным социологического института INSA, первое место в рейтинге популярности занимает министр обороны Писториус (СДПГ). Вторым стал министр продовольствия и сельского хозяйства Оздемир («Зеленые»), третьим - премьер Северного Рейна-Вестфалии Вюст (ХДС).Мерц занял 20-е, последнее место в списке. Разрыв между ним и Вюстом составляет 17 позиций. Согласно опросу, 62% респондентов оценивают его отрицательно, тогда как у Вюста этот показатель составляет 33%.