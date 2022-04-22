Шольца могут уволить из-за оружия для Украины

22 апреля 2022, 9:15

Шольцу может грозить отставка из-за отказа в тяжелом вооружении для Украины, — ппишет немецкое издание Spiegel.

Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.Именно нерешительность Шольца в военной помощи для Украины может привести к его отставки.На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.