Німеччина продовжить підтримувати українську енергосистему

11 декабря 2024, 11:45

Про це повідомив лідер блоку ХДС/ХСС Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенком.

Очільник Міненерго показав німецькій делегації нищівні наслідки ворожих атак на енергетику та розповів про відновлення енергетичного сектору і нагальні потреби для цього.Наразі Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Її внески до Фонду складають понад 300 млн євро.Україна також отримала від Німеччини 160 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою майже 2 000 тонн.