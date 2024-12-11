11 декабря 2024, 11:45

Німеччина продовжить підтримувати українську енергосистему

Про це повідомив лідер блоку ХДС/ХСС Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенком.

Очільник Міненерго показав німецькій делегації нищівні наслідки ворожих атак на енергетику та розповів про відновлення енергетичного сектору і нагальні потреби для цього.

Наразі Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Її внески до Фонду складають понад 300 млн євро.

Україна також отримала від Німеччини 160 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою майже 2 000 тонн.
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