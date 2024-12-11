Німеччина продовжить підтримувати українську енергосистему

Про це повідомив лідер блоку ХДС/ХСС Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з Міністром енергетики України Германом Галущенком.
Очільник Міненерго показав німецькій делегації нищівні наслідки ворожих атак на енергетику та розповів про відновлення енергетичного сектору і нагальні потреби для цього.
Наразі Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Її внески до Фонду складають понад 300 млн євро.
Україна також отримала від Німеччини 160 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою майже 2 000 тонн.