На що звернути увагу при виборі зарядної станції?

Розглянемо на прикладі лінійки портативних зарядних станцій DELTA 2:
Швидкість зарядки
Від мережі 220 Вт заряджається від 0% до 100% всього за 80 хвилин. Навіть при погодинному електропостачанні ви встигнете зарядити свою станцію.
Потужність живлення
Має вихідну потужність до 1800 та до 2400 Вт в залежності від моделі. Тобто здатна живити до 13 пристроїв одночасно.
Безпека використання та контроль
Ви зможете керувати станцією з будь-якого місця за допомогою додатка. Система керування регулює життєво важливі функції забезпечуючи безпеку використання.
Сумісність
Працює у парі з іншими продуктами EcoFlow, що дозволяє підключати станцію до сонячних панелей, додаткових батарей та інших пристроїв.
Готовність до надзвичайних ситуацій
Дозволяє вам перемикатися на живлення від станції, коли електропостачання вимикається.
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