Samsung планує випускати блакитні фосфоресцентні OLED-панелі

22 ноября 2023, 16:45

Samsung є відомим виробником дисплеїв, а також постачає OLED-панелі Apple для iPhone. Компанія працює над новою технологією OLED під назвою фосфоресценція, яка ефективніша за звичайні OLED. Вони будуть називатися PHOLED через їхні фосфоресцентні властивості. Останні звіти показують, що Samsung наближається до розробки панелей PHOLED і може запустити їх у виробництво до 2025 року.

Типовий OLED-екран складається з мільйонів окремих світлодіодів, згрупованих разом у певному порядку. Кожен світлодіод може випромінювати лише один із трьох кольорів: червоний, зелений і синій, тому вони відомі як RGB. Збільшене зображення OLED-панелі.

На даний момент компанія Samsung успішно розробила світлодіоди на основі фосфоресцентних елементів для червоного і зеленого кольорів. Однак компанія намагається розробити сині світлодіоди з використанням нової технології. Samsung продовжує використовувати сині діоди на основі флуоресцентних світлодіодів у своїх останніх дисплеях.

З цієї причини компанія все ще не може назвати або продати їх як повноцінні дисплеї PHOLED. Невдовзі ситуація покращиться, оскільки Samsung близька до подолання цієї перешкоди.

Samsung може почати виробництво фосфоресцентних синіх діодів до 2025 року. Компанія завершила розробку нового матеріалу під кодовою назвою B1 для створення синіх світлодіодів за новою технологією.

У звіті також згадується, що Samsung використовуватиме ці нові панелі PHOLED у складних пристроях. Компанія може випустити ці панелі на споживчі ринки до другої половини 2025 року.

Цікаво, що UBI Research стверджує, що Samsung, як очікується, продовжить постачати дисплеї Apple протягом наступних двох років. Майбутні iPhone 16 і iPhone 17 можуть використовувати OLED-екрани Samsung на основі матеріалу M14. Схоже, що Apple схиляється до Samsung щодо панелей дисплеїв iPhone, а не до LG або BOE.