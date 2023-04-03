Львовские врачи прооперировали годовалого ребенка с помощью робота Da Vinci

3 апреля 2023, 11:15

Львовские врачи впервые в Восточной Европе прооперировали годовалого ребенка с помощью робота Da Vinci.

Хирурги детской Больницы Святого Николая провели тяжёлую операцию Ярославу. Малышу всего 1 год и 4 месяца.Da Vinci — это современная роботизированная система, которая позволяет проводить операции малоинвазивно — без большого разреза. Как раз то, что нужно было для случая Ярослава. Робот сделал всего несколько проколов, чтобы провести реимплантацию мочеточника.Анализы показывают, что состояние малыша улучшилось и он идёт на поправку.