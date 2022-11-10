ONYX BOOX DA VINCI - комфортная "читалка" с 6-дюймовым экраном

10 ноября 2022, 12:15

Букридер ONYX BOOX DA VINCI имеет экран E Ink Carta с 2-цветной подсветкой без мерцания и сенсорным управлением.

Особенностью устройства является отсутствие беспроводных модулей, что позволило снизить цену без ущерба для качества чтения и сделать ридер доступным максимальному количеству людей.



ONYX BOOX DA VINCI имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении благодаря отсутствию мерцания. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, повышая качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и при управлении различными дополнительными функциями ридера.

Модель базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц и имеет 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Подобная аппаратная платформа обеспечивает достаточную скорость работы книги во всех режимах: при чтении текстов, просмотре изображений и работе в различных приложениях. Ридер имеет современный разъем USB Type-C, аккумулятор емкостью 3000 мАч позволяет обходиться без подзарядки до 4 недель. Дополнительно к ридеру можно приобрести удобный защитный чехол с кнопками листания, имеющий функцию перевода устройства в спящий режим при закрытии. Букридер выполнен в компактном тонком корпусе из SoftTouch-пластика, вес устройства составляет всего 160 граммов.Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, благодаря которым любой пользователь может получить максимально комфортный вид текста. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения, а благодаря операционной системе Android имеется возможность устанавливать на ридер различные сторонние приложения.ONYX BOOX DA VINCI - самый доступный ридер в линейке производителя. При этом модель имеет хорошие технические характеристики и обладает всем необходимым для комфортного чтения. Устройство станет отличным выбором для тех, кому нужен простой добротный ридер без лишних функций. Модель в корпусе черного цвета поступила в продажу.