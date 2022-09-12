Обновленный ридер ONYX BOOX Vasco da Gama 4 поступил в продажу

12 сентября 2022, 14:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о том, что в продажу поступил ридер ONYX BOOX Vasco da Gama 4.

Популярная модель сохранила свои базовые характеристики, получив обновленный разъем USB Type-C и улучшенное ПО. ONYX BOOX Vasco da Gama 4 является на сегодняшний день самым доступным ридером в линейке ONYX BOOX, имея при этом достаточно богатый набор функций.

Напомним, что ридер ONYX BOOX Vasco da Gama 4 имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек, оснащённый подсветкой MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Помимо этого дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и в других режимах работы ридера. Аппаратная платформа, на которой базируется модель, обеспечивает комфортную скорость работы во всех режимах использования. 8 ГБ встроенной памяти и слот microSD позволяют хранить объемную библиотеку любимой литературы непосредственно на устройстве. Встроенный модуль Wi-Fi дает возможность использовать различные онлайн-сервисы, а Bluetooth - подключать к ридеру различные устройства, в том числе наушники или колонку для прослушивания звуковых файлов. Благодаря аудиоплееру, входящему в состав ПО ридера, имеется возможность прослушивания музыки и аудиокниг, а поддержка функции Text-To-Speech позволяет озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенный словарь дает возможность переводить незнакомые слова непосредственно во время чтения. Модель выполнена в классическом корпусе с кнопками листания, в дополнение к ридеру можно приобрести защитную обложку. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу устройства.