Возобновлены продажи "читалки" ONYX BOOX Volta 3

27 мая 2022, 10:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, рада сообщить о том, что ридер ONYX BOOX Volta 3 снова поступил в продажу.

Устройство сохранило все свои характеристики, получив обновленный разъем USB Type-C.

Напомним, что ридер оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек и имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Помимо этого, дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство работы с ридером.Аппаратная платформа, на которой базируется ридер, обеспечивает комфортную скорость работы как при чтении, так и при выполнении других задач. 8 ГБ встроенной памяти и слот microSD позволяют хранить объемную библиотеку любимой литературы непосредственно на устройстве. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность использовать различные онлайн-сервисы и передавать файлы с других устройств. Модуль Bluetooth позволяет подключать к ридеру различные устройства, в том числе наушники или колонку для прослушивания звуковых файлов.Благодаря аудиоплееру, входящему в состав ПО ридера, имеется возможность прослушивания музыки и аудиокниг, а поддержка функции TTS позволяет озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря наличию встроенного словаря можно переводить незнакомые слова непосредственно во время чтения. Помимо стандартного способа записи книг с помощью кабеля, можно использовать облачный сервис Send2Boox. Модель выполнена в тонком компактном корпусе, в комплекте с ридером поставляется удобная защитная обложка с боковыми кнопками листания. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу устройства.