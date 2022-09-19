МакЦентр начал продажи обновленного ONYX BOOX Edison

19 сентября 2022, 14:45

Компания МакЦентр, дистрибьютор продукции ONYX International, рада сообщить о том, что популярный ридер ONYX BOOX Edison в обновленном серо-серебристом цвете поступил в продажу.

Напомним, что модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением. Несмотря на увеличенный экран, ридер имеет тонкий компактный корпус и его удобно использовать вне дома. В модели установлена подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя ASAHI, позволяющим избежать царапин и других повреждений. Модель базируется на мощной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Благодаря этому обеспечивается комфортная скорость работы устройства во всех режимах использования. Ридер имеет встроенный модуль Wi-Fi, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивающий выход в Интернет, передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. Использование Bluetooth-модуля версии 5.0 позволяет подключать к книге различные внешние устройства. Благодаря встроенным в корпус стереодинамикам имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволит использовать ридер в качестве диктофона. Литиево-полимерный аккумулятор обеспечивает высокую степень автономности, позволяя сократить количество необходимых зарядок устройства. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. ONYX BOOX Edison работает под управлением операционной системы Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором можно найти множество полезных и нужных программ. Библиотека ридера позволяет пользователю сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение.