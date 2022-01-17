ONYX BOOX Edison – оптимальный выбор для чтения и работы

17 января 2022, 11:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, рада представить первую новинку 2022 года - ридер ONYX BOOX Edison.

Модель продолжает самый популярный на сегодняшний день формат ридеров и имеет экран 7,8 дюйма с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер отличается высокой скоростью работы, за которую отвечают мощный 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Модель оборудована модулями Wi-Fi и Bluetooth и базируется на операционной системе Android 10, существенно расширяющей возможности пользователей. Книга выполнена в тонком металлическом корпусе, а ее экран защищен стеклом известного японского производителя Asahi. ONYX BOOX Edison поставляется в комплекте с удобным защитным чехлом, имеющим кнопки листания.



ONYX BOOX Edison оснащена 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением. Экран такого размера отображает на 68% больше информации, чем аналогичные 6-дюймовые дисплеи. Несмотря на увеличенный экран, ридер имеет тонкий компактный корпус и его удобно использовать вне дома. В модели установлена подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Поддержка функции SNOW Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Четыре режима работы экрана дают возможность выбрать оптимальное соотношение качества отображения и скорости перерисовки практически для любого сценария использования. Экран книги дополнительно закрыт защитным стеклом от известного японского производителя ASAHI, предохраняющим дисплей от царапин и других повреждений.





Модель базируется на мощной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Благодаря этому обеспечивается комфортная скорость работы устройства во всех режимах использования. Ридер имеет встроенный модуль Wi-Fi, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивающий выход в Интернет, передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. Использование Bluetooth-модуля версии 5.0 позволяет подключать к книге различные внешние устройства. Благодаря встроенным в корпус стереодинамикам имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволит использовать ридер в качестве диктофона. Литиево-полимерный аккумулятор обеспечивает высокую степень автономности, позволяя сократить количество необходимых зарядок устройства. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. В комплекте с книгой поставляется чехол, обеспечивающий надёжную защиту экрана. На боковой стороне обложки имеются удобные кнопки листания, а при ее закрытии устройство автоматически переходит в спящий режим.



ПО ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а также позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Благодаря встроенным словарям имеется возможность переводить текст непосредственно во время чтения, также на ридер можно установить дополнительные словарные базы. ONYX BOOX Edison работает под управлением операционной системы Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором можно найти множество полезных и нужных программ. Библиотека ридера позволяет пользователю сортировать книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры помогут быстро найти нужное произведение. Приложение WEB-чтение дает возможность передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое текстовых файлов. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель доступен облачный сервис Send2Boox. Поддерживается возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране - функция Split View.



ONYX BOOX Edison в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей. Приобрести новинку можно в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также в сети цифровых супермаркетов ДНС. Дополнительную информацию об устройствах для чтения электронных книг ONYX BOOX можно получить на сайте www.onyx-boox.ru или в блоге onyx-boox.livejournal.com.



Технические характеристики модели:

Дисплей Экран - E Ink Carta Plus, диагональ - 7,8 дюйма, разрешение 1872 x 1404 точки, плотность пикселей - 300 ppi, 16 градаций серого цвета

Тип сенсора Емкостный с поддержкой multi-touch

Подсветка экрана MOON Light 2

Дополнительные функции SNOW Field, Split View, 4 режима работы дисплея, поддержка SIDE Control

Защита экрана Антибликовое защитное стекло Asahi

Чехол-книжка С кнопками листания и функцией перевода устройства в спящий режим

Операционная система Android 10.0

Возможность установки приложений Есть

Возможности управления Сенсорный экран, кнопка «Обратно», кнопки на чехле

Процессор 1,8 ГГц, 8-ядерный, Qualcomm

ОЗУ 3 ГБ

Встроенная память 32 ГБ

Аудио Микрофон, динамики

Проводной интерфейс USB Type-C с поддержкой OTG с аналоговым и цифровым подключением устройств

Беспроводной интерфейс Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.0

Поддерживаемые форматы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ

Аккумулятор Литиево-полимерный, емкость - 2000 мАч

Размеры 194 × 136,5 × 6,3 мм

Вес 235 г

Цвет Чёрный

Комплектность Устройство, чехол-обложка, кабель USB, руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок 1 год

Соответствие стандартам CE / EAC