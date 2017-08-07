ONYX BOOX James Cook - доступный букридер с 6” экраном E Ink Carta

7 августа 2017, 13:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую модель ONYX BOOX James Cook, продолжающую серию устройств для чтения электронных книг, посвященную великим путешественникам, и являющуюся оптимальным решением для пользователей, которым в букридере необходима только функция чтения.

При этом устройство оснащено экраном E Ink Carta и аккумулятором емкостью 3000 мАч, обеспечивающими длительное комфортное чтение.



ONYX BOOX James Cook оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta и кнопками листания, расположенными по бокам экрана, а также удобным пятипозиционным джойстиком под экраном. Букридер поддерживает функцию SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



Устройство работает на базе ОС Android 4.2 и двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц, в нем имеются 512 МБ оперативной, 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти объемом до 32 ГБ и аккумулятор емкостью 3000 мАч, обеспечивающий длительное время автономной работы.



Букридер поддерживает все популярные форматы файлов, включая современный формат FB3, позволяет читать документы на большом количестве языков, а также имеет предустановленные англо-русский и русско-английский словари, с возможностью добавления словарных баз формата StarDict.



Технические характеристики



Дисплей: Экран - E Ink Carta, диагональ - 6 дюймов, разрешение - 600 х 800, контрастность - 15:1, 16 градаций серого цвета

Дополнительные функции: SNOW Field

Операционная система: Android 4.2

Язык программирования: Java

Возможности управления: Боковые кнопки листания, пятипозиционный джойстик

Процессор: 1 ГГц, 2-ядерный

ОЗУ: 512 МБ

ПЗУ: 8 196 МБ

Слот расширения: Для карт памяти microSD / microSDHC / Trans Flash объемом до 32 ГБ

Проводной интерфейс: microUSB

Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.ZIP, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, DjVu, PDF, CBZ, JPG, PNG, GIF, BMP

Аккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 3000 мАч

Размеры: 170 x 117 x 8,7 мм

Вес: 182 г

Гарантийный срок: 1 год

Соответствие стандартам: CE / EAC