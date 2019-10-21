Вышла новая прошивка для ONYX BOOX James Cook 2

21 октября 2019, 10:15

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX James Cook 2: 2019-07-10_09-56_1.9.1_27e8b9b.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:Улучшена работа SNOW Field в OReader.Улучшена функция обновления экрана.Внесены некоторые изменения в интерфейс.Сделан ряд прочих изменений.Исправлены известные ошибки.ONYX BOOX James Cook 2 — это устройство для чтения электронных книг с 6-дюймовым экраном E Ink Carta. Дисплей поддерживает функцию SNOW Field, улучшающую качество изображения, и имеет новейшую подсветку MOON Light+ c регулировкой цветовой температуры. Данная модель рассчитана на тех пользователей, кто большую часть времени планирует использовать её для чтения книг и не нуждается в различных дополнительных функциях. Экран типа "электронная бумага" в сочетании с мягкой, плавно регулируемой подсветкой делает чтение комфортным при любом освещении, а встроенный слот для карт памяти microSD и 8 ГБ flash-памяти позволяют носить с собой целую библиотеку.