Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Caesar 3

14 января 2019, 11:45

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Caesar 3: 2019-01-04_11-11_1.9.1_f12fc98. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:Добавлена возможность отображения обложки в качестве заставки спящего режима.Обновлена версия NeoReader.Добавлена функция Скопировать/Вставить значение в Калькулятор.Обновлено приложение Часы.Повышена скорость и стабильность работы.Сделан ряд прочих измененийИсправлены известные ошибки.Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.Напомним, что модель ONYX BOOX Caesar 3 — устройство для чтения электронных книг с 6-дюймовым E Ink экраном, имеющее встроенную систему подсветки MOON Light+ c цветовой регулировкой температуры и функцию SNOW Field. Данная модель рассчитана на тех пользователей, кто большую часть времени планирует использовать её для чтения книг и не нуждается в различных дополнительных функциях. Экран E Ink Carta имеет повышенную контрастность и более светлый фон, чем у дисплеев предыдущего поколения. Плавно регулируемая подсветка MOON Light+ делает чтение комфортным даже в условиях слабого внешнего освещения, а встроенный слот для карт памяти microSD и 8 ГБ flash-памяти позволяют носить с собой целую библиотеку.