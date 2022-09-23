Новая прошивка для модели ONYX BOOX Darwin 9

23 сентября 2022, 12:45

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Darwin 9 2022-09-21_14-44_3.2.2-mc_7582a0258.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.

Список изменений следующий:Обновлена версия Alreader X Pro.Исправлена ошибка извлечения метаданных в библиотеке ONYX.Исправлена ошибка отображения удаленных файлов в библиотеке Oreader.Добавлены кнопки Домой и Назад в статусную строку.Устранены некоторые неточности перевода интерфейса.Исправлены другие мелкие ошибки.Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ruONYX BOOX Darwin 9 — это ридер, продолжающий самую популярную серию производителя, выполненный в классическом корпусе с кнопками листания. Модель имеет 6-дюймовый экран E Ink Carta Plus, обладающий самыми высокими разрешением и контрастностью для подобного размера. Darwin 9 базируется на современном высокопроизводительном процессоре и имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать беспроводные устройства, включая наушники и колонки. Благодаря использованию операционной системы Android 11 на ридер можно устанавливать различные сторонние приложения. Входящий в состав ПО ридера аудиоплеер дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а поддержка функции TTS (Текст-в-речь) - озвучивать текстовые файлы.