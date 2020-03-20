ONYX BOOX Darwin 7 – букридер с подсветкой без мерцания и поддержкой аудио

20 марта 2020, 13:15

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет новую модель ONYX BOOX Darwin 7. Букридер вобрал в себя все преимущества прошлых версий и в дополнение получил подсветку без мерцания с возможностью регулировки цветовой температуры. Кроме того, установлен аудиовыход для подключения наушников и прослушивания аудиокниг.

ONYX BOOX Darwin 7 оснащен 6-дюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 точек, плотностью пикселей 300 ppi и функцией регулируемой подсветки MOON Light 2 без мерцания, позволяющей независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном. Помимо сенсорного экрана устройством можно управлять при помощи боковых кнопок листания, а также кнопкой «Обратно», расположенной под экраном.Букридер оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ flash-памяти с возможностью использования карт памяти формата microSD. Устройство работает на базе ОС Android 4.4, поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict, а функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу, а сама модель комплектуется «умной» обложкой, при закрытии переводящей ее в спящий режим.Обновленная библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры позволяют быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель их можно передавать по каналу Wi-Fi или использовать облачный PUSH-сервис Send2Boox.